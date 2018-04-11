بعد تسعير الأردب.. نقابة الفلاحين ترفض تسليم القمح للحكومة

محمد مجدي والصاوي أحمدرفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بتحديد سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للأردب أي ما يعادل ٤٠٠٠ جنيه للطن.وأعلن محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، رفضه قرار الحكومة ووزير التموين بخصو

محمد مجدي والصاوي أحمد

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بتحديد سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للأردب أي ما يعادل ٤٠٠٠ جنيه للطن.

وأعلن محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، رفضه قرار الحكومة ووزير التموين بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ٦٠٠ جنيه للأردب، لافتا إلى أن السعر العادل يبدأ من 700 الى 800 جنيه لأردب القمح، لكي يستطيعوا سداد ديونهم، بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

وأضاف نائب نقيب الفلاحين في تصريحات خاصه لـ”المال” أن الحكومة بقرارها الجائر هذا تسلم الفلاح للتجار، لافتا إلى أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيهاً، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات رى تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوى التي يشتريها المزارعون والتي تصل لحوالي 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط فى الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزى نهائياً.

وأوضح النوبى أبو اللوز، الأمين العام للفلاحين الزراعيين، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، حيث يسعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، حيث إن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول شهر إبريل لاستقبال القمح بعد أن تم تحديد السعر في شهر مارس.

ولفت إلى أنه تأخر فتح الشون هذا العام، إلا أن السعر الذي تم تحديده اليوم ليس على المستوى المطلوب نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة، وسوف تعقد النقابة مؤتمرا كبيرا لأخذ رأي الفلاحين والمزارعين في الأسعار الجديدة التي حددتها الحكومة.