بعد تسجيل 33 إصابة جديدة .. الصحة : لازلنا في المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الصحة أن مصر مستعدة بكل السيناريوهات التي أعددتها منظمة الصحة العالمية.

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة مساء الأحد إننا لازلنا في المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح مجاهد في اتصال هاتفي مع برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “أعداد الحالات اللي تم شفاؤها ارتفعت إلى 56 حالة خرجوا من المستشفى وعدد الحالات التي تحولت نتيجتها إلى سلبية ارتفع إلى 74 حالة وإن شاء الله يطلعوا بالسلامة”.

وأضاف: “النهاردة أكبر عدد وفيات في يوم واحد العدد اليومي ليس مؤشرا ولا مقياس، لأن إحنا كل يوم بنزود عدد إجراءات التقصي وفحص المخالطين”.

وتابع: “الإصابات أكيد هتقل بسبب إجراءات تقليل الاختلاط، وبدأ المردود يبان في محافظات زي الأقصر والغردقة وأسوان مابقاش يجي منها حالات زي الأول”.

وقال المتحدث باسم الصحة : “ماقدرش أقول إن عدد الإصابات اليومية مؤشر، وماقدرش أقول إن عدد بكرة هيكون أقل ووارد جدا إن النهاردة اكتشف 9 من المخالطين وبكرة اكتشف أقل أو أكتر”.

وأضاف: “مازلنا في المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا، واللي هو حالات نقدر نعرف ايه مصدر إصابتها منين، ولاقدر المرحلة الثالثة هي إني ألاقي إصابات معرفش مصدرها إيه وودي المرحلة اللي الدولة بتبذل قصارى جهدها علشان مانوصلهاش”.

وتابع” الإصابات الجديدة كلها لمصريين ومن المخالطين للحالات التي تم الكشف عليها مسبقا وده بيأكد فعالية إجراءات الفحص والتقصي ، تم تحويلهم لمستشفيات العزل وأكيد الإجراءات الاحترازية اللي اتخذت هيكون ليها تأثير كبير في تقليل عدد الإصابات”.

وأكد المتحدث باسم الصحة أن مصر مستعدة بكل السيناريوهات التي أعددتها منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن هناك اثنين من الوفيات في الخمسينيات من العمر أحدها في عمر 51 والآخر عمره 57.