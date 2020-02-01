بعد تسجيل محمد صلاح هدفين.. تعرف على نقاط تفوق ليفربول على ساوثهامبتون

ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح هدفين، فيما سجل أوكس تشامبيرلين وجوردان هندرسون هدف لكل منهما.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ73 في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة الـ31 في المركز الـ11.

وبهذا الفوز، حقق ليفربول ومحمد صلاح العديد من الأرقام القياسية نستعرضها لكم خلال هذا التقرير:

حقق ليفربول الفوز فى المواجهات الستة الأخيرة أمام ساوثهامبتون بنتيجة 17-2، وهى أفضل سلسلة انتصارات لـ«الريدز» على منافس في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 7 خلال 6 مباريات أمام ساوثهامبتون، ليتساوى بذلك مع مايكل أوين، وفقط روبي فاولر يتفوق عليه برصيد 8 أهداف.

أصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعب يسجل أهداف على ملعبه في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 44 هدفًا، منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، وبالتساوي مع ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، فقط ليونيل ميسي يتفوق عليه برصيد 51 هدفًا في ملعب كامب نو.

أصبح محمد صلاح رابع هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد 96 مباراة فقط، بعد تجاوزه للإسباني فيرناندو توريس، واستطاع تخطي لويس سواريز في الترتيب صاحب الـ69 هدفًا.

حقق محمد صلاح الفوز في آخر 31 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

حافظ ليفربول على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي أكثر من أي ناد آخر هذا الموسم برصيد 11 مباراة.