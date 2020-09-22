لايف

بعد تسجيل إصابات قياسية.. منظمة الصحة تحذر: تفشى كورونا يتسارع حول العالم

حيث تم تسجيل عدد قياسى من الإصابات المعلنة خلال 7 أيام الأسبوع الماضى بلغ نحو مليونين، وتراجع عدد الوفيات
منتصر محمود 3:53 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 3:53 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بارتفاع قياسى فى عدد المصابين بمرض “كوفيد-19، الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، بعدما لامس عدد المصابين حول العالم حاجز المليون.

وكشفت إحصاءات منظمة الصحة أن تفشى وباء كوفيد-19 يتسارع فى العالم، حيث تم تسجيل عدد قياسى من الإصابات المعلنة خلال 7 أيام الأسبوع الماضى بلغ نحو مليونين، وتراجع عدد الوفيات.

وأعلنت المنظمة فى بيانات محدّثة أنه تم تسجيل مليون و998 ألفا و897 إصابة جديد بكورونا المستجد حول العالم فى الأسبوع، الذى انتهى فى 20 سبتمبر.

وأفادت الهيئة الدولية بأن ذلك يمثّل ارتفاعا نسبته 6 بالمئة عن الأسبوع السابق و”أعلى عدد من الإصابات المسجّلة خلال أسبوع واحد منذ ظهر الوباء”.

اقرأ أيضا  التعليم العالي : مد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد

وأصاب الفيروس، منذ ظهر فى الصين أول مرة أواخر العالم الماضي، أكثر من 31 مليون شخص حول العالم وأودى بنحو 962 ألفا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على مصادر رسمية الاثنين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة الصحة إن جميع مناطق العالم تقريبا شهدت ارتفاعا فى عدد الإصابات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع عدد الإصابات فى أوروبا والأميركيتين بنسبة 11 و10 بالمئة على التوالي.

وكانت أفريقيا، التى بقيت الأقل تأثرا بالوباء نسبيا، الاستثناء الوحيد إذ سجّلت انخفاضا نسبته 12 بالمئة فى عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.

اقرأ أيضا  «انخفاض جديد».. الصحة : تسجيل 115 إصابة بفيروس كورونا و20 وفاة

وأظهرت إحصاءات المنظمة أن عدد الوفيات الجديدة ينخفض على الرغم عن ارتفاع عدد الإصابات فى معظم أنحاء العالم.

والأسبوع الماضي، تم تسجيل نحو 37 ألف وفاة جديدة على صلة بالفيروس فى أنحاء العالم، أى ما يعادل انخفاضا نسبته 10 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.

وكانت الأميركيتان فى مقدمة المناطق التى تراجعت فيها الوفيات، إذ سجّلت انخفاضا نسبته 22 بالمئة عن الأسبوع السابق، بينما تراجعت الوفيات الجديدة فى إفريقيا كذلك بنسبة 16 بالمئة.

اقرأ أيضا  إسرائيل تنظم رحلات بحرية من دبي إلى حيفا مرورا بعمان وصولا إلى إيطاليا

وواصلت الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من الوباء فى العالم مع البرازيل، تسجيل العدد الأعلى من الوفيات، فقد أفاد البلدان عن أكثر من 5 آلاف وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

فى أوروبا، التى تسجل بعض مناطقها موجة إصابات ثانية، ارتفع عدد الوفيات الجديدة خلال فترة 7 أيام أربعة آلاف حالة، أى بما يزيد بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذى سبق.

وسجلت فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا العدد الأكبر من الإصابات الجديدة فى أوروبا.

ولا تزال بريطانيا تسجل العدد التراكمى الأكبر من الوفيات (نحو 42 ألفاً) فى القارة منذ بدء الوباء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

ملف الكاتب منتصر محمود

اقرأ أيضاً

أمريكا والهند فى الصدارة.. إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 20 مليونا

منتصر محمود 2:44 م, الأثنين, 10 أغسطس 20