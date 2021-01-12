بعد تزكيته.. من هو المستشار حنفى الجبالى رئيس البرلمان الجديد؟

رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية في الفترة من 2011 إلى 2018

ترصد “المال” السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي مرشح الأغلبية البرلمانية ( القائمة الوطنية من أجل مصر ) لرئاسة البرلمان في فصله التشريعي الثاني.

سبق أن شغل رئيس البرلمان المرتقب منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية في الفترة من 2011 إلى 2018، وتخرج في كلية حقوق عين شمس سنة 1975، وتدرج في العمل القضائي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام. المستشار حنفي الجبالي

كما أنه، ولد في 14 يوليو 1949.

وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام “جيد جدًا”.

حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب “الأول”.

حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام “جيد جدًا”.

حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة “المسئولية عن القوانين – دراسة مقارنة” من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير “جيد جدًا”.

عين معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976

عين مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977

عين وكيلا للنائب العام في 6/8/1978

عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976

عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976

عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976

عين مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978

عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978

عين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982

عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982

عين مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983

عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988

عين رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001

عمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.

رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018

– تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011

تم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1/10/1982.

تمت إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين من 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.

له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.

شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية. تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

وقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الأحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.

كما ألف عدة كتب في القانون وهي المسئولية عن القوانين “دراسة مقارنة” – مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، و الرقابة على دستورية التشريع – مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

إلى جانب الرقابة على دستورية التشريع في مصر – مجلة “الدستورية” الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية “سلسلة مقالات” ، و دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي – مجلة نادي القضاة في مصر ، ودور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية ، و أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري ، و مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين – السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.