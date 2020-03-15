بعد ترامب.. نتنياهو خال من فيروس كورونا

ترامب أيضا لم يصب بالفيروس الذي طال ما يزيد على 154 ألف شخص في أنحاء العالم.

أظهرت التحاليل الطبية عدم إصابة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا وذلك حسبما أعلن مكتبه في بيان يوم الأحد، وفق رويترز.

ولم تظهر أعراض على نتنياهو قبل هذا التحليل الذي أجرى على سبيل الاحتياط وشمل أيضا المسؤولين الذين يعملون بالقرب منه.

وبحسب المصدر ذاته، قال شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان يوم السبت إن الفحوص خلصت إلى أن ترامب خال من فيروس كورونا.

وقال كونلي في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن الرئيس قرر يوم الجمعة إجراء اختبار الفيروس الذي قتل زهاء 5800 شخص في أنحاء العالم وتلقى النتيجة التي اثبتت خلوه من المرض مساء يوم السبت.

وجاء الفحص الطبي بعد أيام من وقوف ترامب بجوار مسؤول برازيلي تبين إصابته بالفيروس.

وأصاب الفيروس ما يزيد على 154 ألف شخص في أنحاء العالم.