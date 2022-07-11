«بعد تراجع صادراتها 30%».. أوكرانيا تتهم روسيا بمحاولة إتلاف محصولها من الحبوب

اتهمت أوكرانيا روسيا بمحاولة إتلاف محصولها من الحبوب، من خلال استهداف الحقول والمستودعات جنوب البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30% على أساس سنوي إلى 402 ألف طن.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو، بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن مواني البلاد على البحر الأسود، التي تمثل طريقاً رئيسياً للشحن، مغلقة إلى حد بعيد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث شح في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو شملت 311 ألف طن من الذرة، و71 ألف طن من القمح، و17 ألف طن من الشعير.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إن أوكرانيا قد تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في العام 2021، بسبب خسارة أراضٍ أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.

ويعتقد باحثو وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أن روسيا تسيطر على 22% من الأراضي الزراعية في أوكرانيا، بينما تهدد الحرب المحاصيل المتوقعة هذا الصيف، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.