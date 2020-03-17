بعد تراجع حاد.. بورصات الإمارات تخفض الحد الأقصى لهبوط الأسهم إلى 5%

خفضت هيئة الأوراق المالية الإماراتية الحد الأقصى اليومي لهبوط الأسهم في بورصتي أبوظبي ودبي إلى 5% بدلا من 10%.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أصدر سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الأوراق المالية قراراً يقضي بتقليص تحرك سعر السهم انخفاضا بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى في يوم التداول الواحد.

وبحسب القرار “يجوز للسوق رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة”.

ويدخل القرار حيز التطبيق اعتباراً من جلسة تداول غدا الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وتاتي الخطوة عقب تسجيل الأسهم المدرجة في أسواق الإمارات تراجعات حادة متأثرة بتشاؤم المستثمرين من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، والخفض الكبير في أسعار الفائدة الأمريكية.

وحتى ختام جلسة أمس سجلت مؤشرات بورصتي أبوظبي ودبي أدنى مستوياتها منذ 2013.

واليوم صعد المؤشرين بنسب طفيفة، حيث زاد مؤشر دبي بنسبة 0.6% ومؤشر أبو ظبي بنسبة 0.3% في ختام التعاملات.