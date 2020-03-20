بعد تراجع أسعار الذهب في مصر.. الصاغة يترقبون زيادة الإقبال في عيد الأم

قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الذهب في مصر سيسهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر خلال احتفالات المصريين بعيد الأم اليوم السبت 21-3-2020.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ «المال»، أن تراجع الأسعار أسهم في حالة من الرواج خلال الأيام الجارية، وأن تبادل الهدايا بين المصريين خلال احتفالات عيد الأم قد يزيد من الطلب خلال اليومين المقبلين.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ، ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات بسوق الصاغة، على خلفية صعودها عالمية في بورصة المعادن بعد انخفاضات عنيفة متتالية، مما أسهم في خفض الأسعار بشكل كبير على مدار الأسبوع.

واكد نجيب أن أسعار الذهب متغيرة بشكل كبير على مدار اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 689 جنيهًا للجرام، مقارنة مع نحو 689 جنيهًا أمس.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا اليوم في سعر الأوقية في بورصة الذهب بعد انخفاضها أول أمس، نتيجة قيام عدد كبير من المستثمرين المضاربين في الذهب، ببيع أصولهم من المعدِن الأصفر لتسييل الأموال من أجل الاستثمار في أدوات أخرى، ليعاود الملاذ الآمن رحلة الصعود مجددًا لتسجل الأوقية 1508 دولارات الآن ليرتفع بنحو 30 دولارًا عن أمس.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 689 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 788 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 590 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5512 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1508 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

ويشهد المعدن الأصفر تراجع ليسجل ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى على خلفية المخاوف العالمية من انتشار فيروس كورونا.