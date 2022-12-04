بعد تراجعها بشكل كبير منذ 2011.. انتعاشة مرتقبة فى سفن «الكروز» السياحية

توقع عدد من العاملين فى قطاع سياحة سفن الكروز، انتعاشة قريبة خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل الجهود التى تنفذها العديد من الجهات المشتركة فى الملف، ومن بينها وزارة النقل والتى تشرف على العديد من التطويرات بالموانئ المصرية، فضلا عن الرسوم التى أقرتها هيئة قناة السويس للناقلات العابرة من المجرى الملاحى.

كما تتضمن الجهود الحملات الترويجية التى قامت بها العديد من كيانات القطاع الخاص العاملة بنقل الركاب عبر السفن البحرية، بهدف استقطاب السفن الكبرى للتردد بخدمات منتظمة على السوق المحلية.

وقال أحمد الحناوي مدير عام «رابسودى» للسياحة والملاحة، إن شركته استطاعت جذب السفينة السياحية «أميرد أزوره» المملوكة لشركة «سينيك» الأسترالية للتردد على موانئ «سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، والعقبة» خدمة ملاحية منتظمة اعتبارا من فبراير المقبل .

وأشار إلى أن الشركات السياحية الملاحية المحلية بذلت جهودا كبيرة، خلال الفترة الماضية مما كان له أثره فى عودة الانتعاشة السياحية لسفن «الكروز» التى تشهدها الموانئ المصرية حاليا بعد فترة الكساد التى مر بها النشاط من 2011 وحتى عام جائحة كورونا.

وأضاف أن الخط السياحى «كوستا» الذى تعد شركته وكيلا سياحيًا وملاحيا له، استأنف جدول رحلاته لمصر اعتبارا من 13 نوفمبر الجارى على الخط السياحى إيطاليا بورسعيد الإسكندرية بحمولة 3100 سائح.

وأعرب «الحناوى» عن مخاوفه من أن يؤثر مشروع تطوير الممشى السياحى ببورسعيد الجارى تنفيذه حاليا والمجاور لرصيف الميناء السياحى على حركة صعود ونزول ركاب السياحة خاصة السفن الكبيرة، مطالبا بسرعة الانتهاء من المشروع خلال فترة وجيزة حتى لا تحول السفن السياحية مسارها لموانئ أخرى خلال فترة استكمال الممشى.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى تطوير ميناء بورسعيد السياحي، خاصة وأن الرصيف الحالى بالميناء لا يتجاوز طوله 100 متر، بينما تصل أطوال السفن السياحية إلى 250 مترا، كما أن الميناء لا يحتوى على أماكن ترفيه للسياح.

وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات، وهى الاختلاف بين الموانئ فى تفسير وتطبيق لوائح الرسوم المتعلقة بالخدمات، إذ يتم مرة تحصيلها بالدولار، وأخرى بالجنيه، الأمر الذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى التضارب فى رسوم الخدمات المقدمة للسفن السياحية، وعدم دقة الفواتير النهائية ومن ثم تأثيرات سلبية على مصداقية الوكالات الملاحية المصرية أمام ملاك السفن الأجانب، مطالبا بوضع قائمة موجودة برسوم السفن السياحية بالموانئ المصرية، سواء المطلة على البحر المتوسط أوالأحمر.

من جانبه، أكد محمد رضوان مدير القطاع التجارى بشركة «ورومس» للملاحة، الوكيل الملاحى لعدد من السفن السياحية، أن ميناء بورسعيد السياحى يفتقر للحد الأدنى من الاهتمام، لافتا إلى أن الخدمات منعدمة ومن منها التزود بالوقود.



وأشار إلى أن شركات مصر للبترول والتعاون، كانت توفر خدمة تزويد الوقود للسفن منذ ثمانينيات القرن الماضى بواسطة الأنابيب من البحر للسفينة المتراكية على الرصيف إلا أنه ومنذ الاستعانة بالبارجات «نسر 1» و«نسر 2» توقفت الخدمة.

وطالب «رضوان» بتقديم الخدمات للسفن بمجرد وصولها الرصيف السياحى والذى يعد مصدرا جيدا للعملة الصعبة، لافتا إلى أن الشركة المصرية للتوريدات البحرية التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري، لا تمتلك سوى «ماعونه» واحدة وتحتكر أداء الخدمة.

وقال إن رصيف الميناء السياحى ليس مجهزا بشكل كاف، لافتا إلى أن بعض شركات الملاحة و السياحة فقدت بعض خدماتها المنتظمة بالموانئ المصرية نتيجة عدم تمكنها من توفير الخدمات للسفن السياحية.

وأضاف أنه من المزمع أن يستقبل ميناء بورسعيد فى نوفمبر الجارى السفينة السياحية «سيلفر سينت» قادمة من ميناء الإسكندرية إلى بورسعيد ثم سفاجا والسفينة «أرتينيا» 18 ديسمبر المقبل.

كانت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع هيئة قناة السويس ووزارة النقل، نفذت خطة طموح لتنشيط سياحة «الكروز» وإدراج الموانئ المصرية على خارطة وبرامج و شركات السياحة العالمية بعد التراجع الذى شهدته الموانئ فى أعداد سفن السياحة العابرة للقناة وتوقفها عن دخول الموانئ.

واتجهت هيئة قناة السويس إلى إصدار منشور تخفيضات للسفن السياحية فى رسوم العبور تصل إلى %50 بشرط توقفها فى ميناءين مصريين.

وأكد مصدر بهيئة قناة السويس أن الحوافز التى أصدرتها الهيئة لسفن الركاب (الكروز) بشرط توقفها فى الموانئ المصرية 48 ساعة على الأقل تصل إلى %50 بما يعادل 200 ألف دولار يتم خصمها من رسوم عبور السفينة.

وأوضح أنه برغم هذه الحوافز المقدمة من الهيئة فإن شركات الملاحة العاملة فى نشاط سياحة الركاب لا تتوقف بالموانئ، منذ مايقرب من 8 سنوات مما أدى إلى تراجع أعدادها.

وأكد محمد الجعبرى مدير توكيل «إنشكيب» للملاحة، أحد وكلاء سفن السياحة أن شركته تلقت من بعض العملاء استفسارات عن خطة الموانئ لاستقبال سفن السياحة، مطالبا بتطوير ورفع كفاءة ميناء بورسعيد الذى يتطلب صالة تفتيش إضافية لتيسير الإجراءات المتعلقة بسفر الركاب على الرصيف الثالث.

وأضاف أن تخفيضات سفن السياحة التى أصدرتها هيئة قناة السويس كافية وليس هناك آلية أخرى لمنح مزيد من التخفيضات نظرا لأن رحلات سفن الركاب ليست رحلات طويلة.

ويرى عاطف الطناوى رئيس مجلس إدارة شركة كريستال للملاحة (وكيل خط سياحى ياباني) أن عودة سياحة الركاب للموانئ المصرية طبيعية لأنها مرهونة بعودة الحياة لطبيعتها وانتهاء جائحة كوفيد -19، لافتا إلى أن الجائحة تسببت فى إلغاء الموسم السياحى لعام 2020.

وقال إن هيئات الموانئ تمنح تخفيضا 50 إلى %75 للسفن السياحية من فاتورة الميناء (بورت ديوز) عند دخول ميناء واحد فقط فى بورسعيد والسويس والبحر الأحمر بشرط إجراء عمليات نزول وصعود للركاب.

ولفت إلى أن رسوم الركاب فى الموانئ جيدة وجاذبة والخدمة التى يتلقاها السائح جيدة سواء البنية التحتية أوالطرق.

وطالب هيئة قناة السويس بمنح تخفيض فى رسوم العبور للسفينة السياحية التى تدخل ميناء واحدا وتحديدها بنسبة ثابتة دون إلزامها بالتوقف فى ميناءين ودون ساعات محددة، كما هو منصوص عليه فى المنشور كشرط لحصولها على التخفيض حيث إن السفينة ترتبط بتنفيذ جدول سياحى محدد.

وطالب وسيم شاكر مدير توكيل “بارويل إيجترانس” للملاحة، بتقديم حزمة من التيسيرات تضمن تسهيل وتيسير إجراءات خروج السائح من المطارات والموانئ فلماذا يتم ختم جواز السائح فى كل ميناء يذهب إليها رغم أنها كلها موانئ مصرية، ومراجعة التعريفات ضمانا لعدم الازدواجية فى التحصيل وتطوير الموانئ المصرية فى ضوء تحديات المنافسة وتفعيل منظومة التعامل الإلكترونى فى الموانئ.

من ناحيته، أكد مصدر بهيئة موانئ البحر الأحمر أن الوكلاء الملاحيين والسياحيين ينتظرون تطبيق مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وشركة أبوظبى للموانئ بشأن التعاون فى مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية فى موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية.

وكذلك توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى فى مجال السياحة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، بالإضافة إلى التخطيط لتشغيل خط بحرى سفن الكروز السياحية يربط بين كل من أبوظبى والغردقة وشرم الشيخ والعقبة.

ولفت إلى أن موانئ أبوظبى شركة متخصصة فى تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية.