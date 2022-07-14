بعد تراجعات اليورو .. الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الين الياباني منذ ربع قرن

تواصل العملة الأمريكية الدولار تقدما ملحوظا هذه الأيام بعد تراجعات اليورو الأوروبي أمامها، عقب تسجيلها أعلى مستوى أمام الين الياباني لأول مرة منذ ربع قرن.

ووفق شبكة روسيا اليوم، واصلت العملة الأمريكية ارتفاعها اليوم الخميس أمام العملات الرئيسية.

وتجاوز الدولار أمام العملة اليابانية مستوى 139 ينا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر العام 1998.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 138.76 ين ياباني، وقبل ذلك سجلت العملة الأمريكية قراءة فوق مستوى 139 ينا وذلك للمرة الأولى منذ مطلع سبتمبر 1998.

كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام مجموعة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.79% إلى 108.81 نقطة، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”

وفيما يتعلق بالعملة الأوروبية الموحدة، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.54% إلى 1.0005 دولار.

وكانت عملة اليورو الأوروبية تراجعت لفترة قصيرة دون مستوى 1 دولار، للمرة الأولى في 20 عاما.