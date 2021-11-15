اتصالات وتكنولوجيا

بعد تدوينات إيلون ماسك.. القيمة السوقية لتسلا تهبط لما دون تريليون دولار

استبعد ماسك إنتاج المزيد من المركبات لحين معالجة مشاكل نقص الإمدادات
أيمن عزام 7:49 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 7:49 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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تراجعت القيمة السوقية لتسلا، المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، إلى ما دون تريليون دولار للمرة الثانية خلال 4 جلسات، بعدما هبطت أسهمها الإثنين.

تراجع القيمة السوقية لتسلا

وبحسب وكالة رويترز، جاء الهبوط بفعل عمليات بيع أسهم نفذها المدير التنفيذي إيلون ماسك بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليار دولار.

خسرت الشركة 187 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، وتراجعت في التعاملات الصباحية الأثنين بنسبة 4.5% لتصل إلى 986 مليار دولار.

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وكانت القيمة السوقية للشركة قد بلغت تريليون دولار أواخر الشهر الماضي بعد أخبار عن تعاقدها على بيع سيارات إلى شركة هيرتز مما عزز انتعاش حاد في أسهمها.

التراجع يجئ في أعقاب نزاع نشب الأحد على تويتر بين ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، والسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز بعد أن طلب الأخير من الأغنياء سداد نصيبهم العادل من الضرائب.

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وباع ماسك 6.36 مليون سهم في تسلا الأسبوع الماضي بعد أن طرح فكرة تدشين استبيان على تويتر، وهو يحتاج حاليا لبيع 10 مليون سهم أخر لتلبية تعهده ببيع 10% من حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وطلب ماسك من أحد مستخدمي تويتر عدم التعامل بجدية مع توقعات المدير التنفيذي لشركة بيبسي كولا رومان لاجرتا بخصوص توقعه تسليم  طرازات شبيهة بالشاحنات من تسلا في الربع الأخير من العام الجاري.

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وقال ماسك إن تسلا مقيدة بإمدادات الرقائق الاليكترونية على المدى القصير  وإمدادات الخلايا على المدى الطويل.

واستبعد ماسك إنتاج المزيد من المركبات لحين معالجة مشاكل نقص الإمدادات.

تمكنت تسلا من الخروج من أزمتي الجائحة وسلاسل التوريد العالمية بخسائر أقل من الشركات المنافسة، إذ سجلت إيرادات قياسية للربع السنوي الخامس على التوالي.

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بقلم أيمن عزام

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