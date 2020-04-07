بعد تدهور صحة جونسون.. هل تنتقل «الشيفرة النووية» إلى وزير الخارجية البريطاني؟

سُئل مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء عما إذا كان وزير الخارجية دومينيك راب قد تسلم الشفرة النووية من جونسون فقال "توجد بروتوكولات مطورة".

امتنعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن الإفصاح عمن يتولى مسؤولية الشيفرة النووية في البلاد أثناء وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة بسبب مضاعفات إصابته بمرض كوفيد-19.

وبحسب سكاي نيوز عربية سُئل مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء عما إذا كان وزير الخارجية دومينيك راب قد تسلم الشفرة النووية من جونسون فقال “توجد بروتوكولات مطورة”.

وأضاف: “لا يمكنني في الواقع الحديث عن مسائل الأمن الوطني”.

وبريطانيا واحدة من القوى الخمس في العالم التي تملك رسميا أسلحة نووية ولها أربع غواصات نووية مسلحة بصواريخ ترايدنت 2 دي5 الباليستية المجهزة برؤوس نووية.

كما تملك بريطانيا حوالي 215 رأسا نوويا لكن حوالي 120 منها فقط متاحة للاستخدام.