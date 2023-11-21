بعد تدشين فرع الرياض.. H2O Hospitality تعتزم افتتاح فرع الإمارات في يناير

قالت شركة H2O Hospitality الكورية لإدارة الضيافة القائمة على التكنولوجيا اليوم الثلاثاء إنها افتتحت مكتبها في مركز الأعمال العالمي في الرياض والذي تديره وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، بحسب وكالة يونهاب.

كما تخطط الشركة لإنشاء مكتبها الجديد في أبوظبي في يناير.

ويعد مكتب السعودية ثالث مكتب لشركة “H2O Hospitality” في الخارج بعد اليابان وسنغافورة. وستكون “H2O Hospitality” أول شركة في صناعة السياحة من بين الـ 19 شركة في مركز الأعمال العالمي في الرياض.

وتخطط الشركة لتوظيف العمال المحليين، بالإضافة إلى إرسال موظفيها في سيول إلى الرياض.

وتعتزم الشركة تركيز جهودها على سوق الشرق الأوسط بمناسبة افتتاح مكتبها في السعودية.