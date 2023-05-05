يراهن رواد صناعة القمار في العالم على أن الإمارات قد تصبح أول دولة خليجية تقنن نشاط الكازينوهات، في خطوة قد تدفعها للتفوق على سنغافورة كمركز للمقامرة، وفقا لبلومبرج.

وتعد لاس فيجاس الأمريكية وماكاو الصينية وسنغافورة من أشهر مراكز القمار الرئيسية في العالم.

يأتي ذلك رغم أن دولة الإمارات تحظر القمار منذ فترة طويلة، ويؤكد كبار المسؤولين الحكوميين فيها إنه لا توجد خطط وشيكة للسماح بالمقامرة.

لكن مشغلي كازينوهات عالميين ومحامين مطلعين، أكدوا لبلومبرج أن هناك مناقشات حول الأمر ويجري النظر في إحداث تغييرات.

أول كازينو في الإمارات

وفي الأثناء، أعلنت شركة “وين ريزورتس” الأمريكية التي تتخذ من لاس فيجاس مقرا لها، وتتخصص في تطوير وتشغيل الفنادق والكازينوهات الفاخرة، عن تخصيص 4% من مشروعها السياحي الجديد في الإمارات لإقامة أول كازينو في الدولة.

وتعمل الشركة على تطوير منتجع سياحي ضخم في راس الخيمة – أصغر إمارة في الإمارات وأقلها شهرة – باستثمارات تبلغ 3.9 مليار دولار.

ولم تعلن الشركة صراحة أن الكازينو المرتقب في الإمارات سيشمل المقامرة، لكنها تستخدم كلمة “الألعاب” Gaming والتي عادة ما تستخدم في الولايات المتحدة كتعبير ملطف للمقامرة.

ومع ذلك، تقول الشركة إن الكازينو الذي يجري تطويره سيصبح أكبر من نظيره الموجود في لاس فيجاس.

وقال مسؤولون من شركة “وين ريزورتس” وإمارة رأس الخيمة إن الكازينو سيتم ترخيصه، لكن لم تتم الإشارة عما إذا كان هناك نية لإسقاط حظر القمار من قانون العقوبات الإماراتي.

ويقام الكازينو ضمن منتجع “وين جزيرة المرجان”، وهي منطقة حرة، وسيضم 1500 غرفة فندقية على جزيرة مصطنعة قبالة ساحل رأس الخيمة.

“تفكير تقدمي” لدعم السياحة

وتقول رويترز إن مشروع الكازينو يؤكد سعي الإمارات للحفاظ على مكانتها كمركز للسياحة في المنطقة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لرويترز إن “الإمارات تقدمية التفكير بشدة، خاصة حين يتعلق الأمر بالسياحة”.

وقال فيليبس إن منتجع وين سيكون عنصرا أساسيا في مسعى رأس الخيمة المكثف نحو تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو الثلث في مرحلة ما.

والعام الماضي، قال متحدث رسمي باسم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لـ”سي إن إن” إن الألعاب الترفيهية هي شكل مسؤول ومنظّم جيدًا من أشكال السياحة الترفيهية التي تأخذ في الاعتبار الأعراف المجتمعية والثقافية والاجتماعية.

واستقبلت إمارة رأس الخيمة، العام الماضي أكبر عدد زوار لديها على الإطلاق، مسجلة 1.13 مليون زائر.