بعد تدشينها «مجلس الحكماء».. «طوكيو مارين» تبحث سبل نمو حصتها السوقية

أعلن خالد سعيد؛ رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج بـ”طوكيو مارين مصر جنرال تكافل”، عن اتجاه شركته إلى زيادة محفظة التأمين الطبي بالكيان بالاتجاه إلى منافذ جديدة بها، مشيرًا أن حجم أقساط “الطبي” تناهز 35 مليون جنيه، بينما تعتزم المؤسسة بالتعاون مع الوسطاء لنمو ذلك النوع من التغطيات.

ونظمت شركة “طوكيو مارين مصر جنرال تكافل” للتأمين مجلس حكماء بالتعاون مع وسطاء التأمين لبحث زيادة حصتها السوقية (Market Share)، بنمو النسبة المئوية التي تستحوذ عليها من إجمالي مبيعات التغطيات.

وتمثل الحصة السوقية، النسبة المئوية لإجمالي مبيعات السوق التي تحصل عليها الشركة خلال فترة زمنية محددة من النسبة المئوية الكلية.

وبيّن رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج بـ”طوكيو مارين مصر جنرال تكافل”، عن خطة طموح لشركته خلال السنة المالية الجارية في الوصول إلى عديد من الطبقات الاجتماعية التي لا يعنيها التأمين أو لا يمثل لها أهمية كبيرة.

وأضاف أن شركته بالتعاون مع الوسطاء تستهدف الوصول إلى عدد مرضٍ من العملاء في الفترة القادمة، لا سيما في “متناهي الصغر”، لأن جمهوره أعلى نسبة في المجتمع، ما يعني أن الارتقاء بهم يؤدي لا محالة إلى تنمية مشروعاتهم، ومن ثم زيادة أقساط التغطيات.

وبين أن الشركة قد دشنت قبلًا تطبيقًا إلكترونيًا لوسطاء التأمين، يستطيعون من خلاله الاكتتاب الرقمي للوثائق، حيث التمكن من الحصول على التسعير الفوري للوثائق والتواصل مع العملاء فورًا.

وذكر أن الشركة خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغ عدد عملائها 15316، بينما سجلت المطالبات 8790 حالة، في حين سددت “طوكيو مارين مصر” 160 مليون جنيه كتعويضات لمستحقيها.