بعد تداول فيديو عبر «فيس بوك».. كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط الجناة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات واقعة تداولتها بعض الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من خلال فيديو تحت عنوان: “تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه”.

وأوضحت التحريات وقوع مشاجرة بين طرفين: الأول صاحب محل هواتف محمولة، متوفي إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر، وله معلومات جنائية، 3 أشخاص آخرين.

والثاني عاطل متوفي إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وله معلومات جنائية، اثنين آخرين.

وتبين أنها بسبب حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل الهواتف المحمولة والعاطل، لتواجد الأخير أمام المحل المشار إليه.

وتطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها العاطل عيار نارى، من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه صاحب محل الهواتف مما أدى إلى وفاته.

وتدخل باقي أفراد الطرفين، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدي على العاطل بواسطة سلاح أبيض محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، عدا أحد أفراد الطرف الأول وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.