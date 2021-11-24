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بعد تداول الصورة إلكترونيًا.. القبض على المتهم بحمل سلاح ناري في الجيزة

استعاره من صديقه، وجار سحب ترخيص السلاح.
أماني عوض 12:20 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:20 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة حمل سلاح ناري في منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة ، والتصوير ونشر الصورة إلكترونيًا.

كانت المتابعة الأمنية، قد رصدت تداول صورة عبر إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تتضمن حمل شخص بندقية “خرطوش”، في منطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

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وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه بالصورة، واتضح أنه عامل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة المنشور، وبارشاده ضبط السلاح الناري (بندقية خرطوش).

وأضاف أن السلاح خاص بصديقه “تاجر”، واستعاره منه للتصوير، وضُبط الأخير وأقر بملكيته للسلاح وقدم ترخيص سلاح بلسمه.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب تراخيص السلاح، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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