بعد تداول أسهمها بـ«ناسداك».. «أنغامي» اللبنانية: لا نستبعد إدراج الشركة في البورصات العربية لكن في وقت لاحق

أعلن إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي للموسيقى والأغانى في مقابلة مع قناة CNBC عربية إن الشركة باتت أول شركة تكنولوجيا مبتدئة عربية تدرج أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية هو بسبب توافر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بشكل أكبر في الولايات المتحدة مقارنة مع المنطقة العربية، بالإضافة إلى حجم السيولة الضخم هناك وأن أنغامي لا تستبعد الإدراج ببورصات أخرى فى الأسواق العربية في وقت لاحق مع تطوير الخدمات لتتجاوز قطاع الموسيقى.

وصرح إيدي مارون رئيس أنغامي إلى أن حصة الشركة بأسواق المنطقة العربية تبلغ 52% وأنها ستعمل على تعزيز حصتها فيها.

وقال إيدي مارون المؤسس لشركة أنغامي إن تقيم الشركة يبلغ 280 مليون دولار وسيتم إدراج سهم الشركة عند 10 دولارات.

وأضاف إيدي مارون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي أن سعر 10 دولارات للسهم سيدعم الحصول على مزيد من التمويل.

ومن المتوقع تداول السهم بين 8 إلى 10 دولارات ثم 17 دولاراً بنهاية العام لتتجاوز قيمة الشركة المليار دولار بحلول 2025.

وتم الإدراج ببورصة ناسداك اعتباراً من 4 فبراير الجارى، وأن الإدراج المزدوج يبقى خيارا مطروحا للشركة ولكن ليس قبل عامين.

وأسست شركة أنغامي مقرها العالمى ومركزها للتطوير والأبحاث فى إمارة أبو ظبى عام 2021 بالمشاركة مع هيئة استثمار أبوظبى.

وأضاف مارون إلى أن الشركة تسعى للتوسع في مجال الإعلام والترفيه وأن السوق السعودي والمصري يشكلان الحجم الأكبر لشركة أنغامي.

وأسس شركة أنغامي فى عام 2012 اللبنانيان إيدى مارون وإيلي حبيب لتصبح أكبر منصة موسيقية وغنائية فى الشرق الأوسط.

وأعلن أيضا إيلي حبيب الرئيس التنفيذي لشركة أنغامي والشريك الثانى فى تأسيسها في مقابلة مع CNBC عربية إن الشركة تضع نصب أعينها إدراج مزدوح في أحد أسواق المال العربية بالمستقبل.

وتشكل الموسيقى العربية 1% فقط من محتوى شركة أنغامي ولكن الشريكان اللبنانيين إيدي مارون وإيلي حبيب يسعيان لتعزيز هذه النسبة.

وأوضخ إيلي حبيب أن تأخير الإدراج من يناير لفبراير بسبب العمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لاستكمال أوراق الإدراج.

ويتوقع حبيب أن يصل حجم التداول على سهم الشركة من 40 إلى 100 مليون دولار خلال يوم الإدراج الأول.

ويستبعد المؤسس الشريك لشركة أنغامي اللجوء إلى الإدراج فى البورصات العربية قبل عامين عندما تزداد حصة الشركة بأسواق المنطقة العربية.