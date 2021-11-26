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بعد تداولها إلكترونيًا.. كواليس مشاجرة بسبب الميراث في الشرقية

تسببت في إصابة أحد أطرافها.
أماني عوض 3:37 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 3:37 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث مشاجرة في إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية، أسفرت عن إصابات بين أطرافها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ 10/ 2021 حدثت مشاجرة بين 3 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوحماد، اعتدى فيها الطرف الثاني بالضرب على الطرف الأول وإحداث إصابته “قطع بعقلة سبابة اليد اليسرى”، بسبب خلافات عائلية على الميراث.

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وبذات التاريخ تحرر محضرًا بالواقعة وعرض الطرفين على النيابة العامة، والتى قررت إخلاء سبيلهما، وعقب ورود التقرير الطبي بإصابة الطرف الأول، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار الطرف الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المتهمين من الطرف الثاني، وجارٍ ضبط المتهم الثاني، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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