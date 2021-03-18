بعد تحقيق في سلامته.. وكالة الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح أسترازينيكا أكبر من مخاطره

لا يمكن استبعاد الصلة بين اللقاح والجلطات بشكل قاطع

لاتزال وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) مقتنعة بأن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا تفوق مخاطره، وفقا لرويترز.

والاستنتاج الحديث للهيئة المنوطة بتنظيم ورقابة صناعة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، جاء بعد تحقيق في التقارير عن اضطرابات الدم التي قيل أن اللقاح تسبب فيها.

وتسببت تلك الاضطرابات في قيام أكثر من 10 دول أوروبية بتعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا.

ومع ذلك، قال إيمير كوك مدير وكالة الأدوية الأوروبية، إن الوكالة لا يمكنها أن تستبعد بشكل قاطع وجود صلة بين اللقاح وبين حوادث تجلط الدم.

وأجرت الوكالة تحقيقا في 30 حالة من حالات تجلط الدم النادرة.

ومع ذلك، قالت الوكالة إنها ستحدّث إرشاداتها لتشمل شرحًا حول المخاطر المحتملة للقاح بحيث تكون متاحة للأطباء والجمهور.

وتتعرض الوكالة لضغوط متزايدة لتوضيح المخاوف المتعلقة بالسلامة بعد عدد قليل من التقارير في الأسابيع الأخيرة عن نزيف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وركزت الوكالة في تحقيقها على حالات جلطات الدم في الرأس، وهي حالة نادرة يصعب علاجها تسمى الخثار الوريدي الدماغي (CVT) أو شكل فرعي يُعرف باسم تجلط الجيوب الوريدية الدماغية (CVST).