بعد تحقيق ايرادات 20%.. مواصلات النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل

استكملت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص:ديوان عام وزارة النقل اليوم الاربعاء .

واستعرض اللواء حسام السيسي وكيل عام الوزارة ، ديوان عام وزارة النقل والمواصلات ، والذي اكد علي عدم وجود مطالبات لديوان عام الوزارة بخصوص زيادتها مؤكدا ان هناك زيادة في الايرادات وصلت الي 20%.

واشاد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بموازنه ديوان عام وزارة النقل ، بتحقيقها فائض وزيادة في الارادات بنسبه 20٪؜ ،متمنيا ان تحذوا كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة.

واشار علاء عابد الي ان دورنا كنواب عن الشعب، وسلطة تشريعية هو التعاون التام مع السلطه التنفيذيه وليس المراقبه فقط ، واللجنه تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذيه ، ونحن داعمين للحكومه والجميع يعمل من اجل مصلحه المواطن المصري .

ومن جانبه اثني النائب الدكتور جمال السعيد، زيادة ايرادات تتجاوز 20 %، قائلا: ان هذا رقم جيد ولكن نامل في زيادته، مشيدا بزيادة الحوافز لايجابيه للمتميزين ،ونحن مع الحوافز الاضافية لاضافة المنافسة النزيهه بين العاملين.

ووافقت لجنة النقل علي الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة النقل والتي للعام المالي الحالي 2022/2021 ،وصلت الي 42مليون جنيه و 62 ألف جنيه، ووصلت الخطة الاستثمارية 50 مليون و 44 الف جنيه، للعام المالي الجديد 2022/2023.