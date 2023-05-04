بعد تحريك سعر السولار.. «التموين» تبحث مع شعبة المخابز التكلفة الجديدة لـ «المدعم»

علمت “المال” أن الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية تستعد خلال الساعات القادمة لعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الاتفاق على التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم بعد تحريك سعر السولار.

كانت لجنة التسعير التلقائي أصدرت قراراً فجر اليوم الخميس زيادة سعر السولار، ليصبح 8.25 جنيه للتر بدلا من 7.25 جنيه.

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات للمال أن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز البلدي المدعم تبلغ حاليا 90 قرشا للرغيف الواحد، وسيتم بحث ودراسة التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم مع وزارة التموين.

وكانت التموين أصدرت قرارا فى أغسطس 2020 بشأن تحديد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بقيمة 265 جنيها بدلا من 240 للمخابز العاملة بالسولار، و283 جنيها بدلا من 260 للمخابز العاملة بالغاز الطبيعى، مع تخفيض وزن رغيف العيش المدعم إلى 90 جراما بدلاً من 110 جرامات، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو ليصل إلى 1450 رغيف.

واضاف غراب أن الدولة ستتحمل قيمة الزيادة الجديدة لسعر السولار وتعويض أصحاب المخابز عنها مقابل تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش.

وأوضح غراب أنه يتم إنتاج من 250 الي 270 مليون رغيف يوميا عبر 30 الف مخبز بلدي مدعم على مستوي الجمهورية لصالح 71 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز المدعم على البطاقات التموينية.

وأشار غراب إلي أن الدولة تعمل في التوسع لتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز المدعمة العاملة بالسولار وتحويلها للغاز الطبيعى ، مشيرا إلي أنه تم تحويل أكثر من 70% من المخابز المستهدفة بعدد 6 آلاف مخبز تم تحويله من سولار الي غاز طبيعي.

من جانبه قال عبد الرحمن عمر سكرتير الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة مخابز المنيا في تصريحات للمال أن 70% من إجمالي المخابز البلدية المدعمة تعمل بالغاز الطبيعي و30٪ تعمل بالسولار.

واضاف عمر أن هناك زيادة مستمرة في عمليات تحويل للعمل بالغاز بدلا من السولار وفقاً لمبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، والبداية في قرية حياة كريمة.

وكانت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 شهدت ارتفاعاً كبيراً بنحو 37.7 مليار جنيه ، حيث بلغت 127.7 مليار جنيه مقابل 90 مليارا في العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 41.9 ٪ بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية بما يمكنها من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

واكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن هذه الزيادة موجهة لتوفير احتياجات الدولة من القمح سواء المحلي في موسم الحصاد الحالي أو المستورد وذلك لانتاج الخبز المدعم للمواطنين البالغ عددهم 72 مليون مستفيد حيث يتم إنتاج من 250 إلي 270 مليون رغيف يومياً.

وأشارت الوزارة الي ان زيادة مخصصات الدعم تستهدف إستمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين أصحاب البطاقات في ظل موجة التضخم الغير مسبوقة في الأسعار ، بالإضافة إلى السلع الحرة التي يتم توفيرها بمنافذ الوزارة لاحداث توازن في السوق، فضلاً عن توفير مخصصات إضافة المواليد للأسر الأولي بالرعاية.