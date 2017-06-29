بعد تحريك أسعار الوقود.. 5% ارتفاعًا مرتقبًا بالصناعات الغذائية

قال المهندس محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار المواد الغذائية ستشهد ارتفاعًا بما لا يقل عن 5%، خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح شكرى، فى تصريحات لـ”المال”، أن رفع الأسعار سيتسبب فى زيادة التضخم وحالة من الكساد، لاسيما وأنه سيتم زيادة أسعار المواد الغذائية إجبارياً على المستثمرين والصناع وسيتم تحميل الزيادات على المنتجات النهائية للمواطنين، خاصة أن الوقود من ضمن مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن الأسعار الجديدة الوقود مرتفعة بشكل مبالغ فيه وهو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن كان يجب دراسته بشكل أكبر من ذلك، وأن يواكبه برامج حماية لمحدودى الدخل.

ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43 %، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 %، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.