«بعد تحريك أسعار الوقود».. «العامة للمخابز»: لا زيادة في سعر الرغيف

أكدت الشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية أن سعر رغيف الخبز المدعم ثابت لحاملي البطاقات التموينية عند 5 قروش، في حين تبلغ تكلفته الفعلية 65 قرشاً، حيث إن الدولة تدعم رغيف الخبز بنحو 53 مليار جنيه، وذلك من إجمالي الدعم المخصص لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة 2022/2021 ، والبالغ قيمته 87.5 مليار جنيه.

وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز لـ «المال» إن تحريك أسعار الوقود اليوم لم تشهد أي تغيير في أسعار السولار؛ حيث إنه ثابت، كما أن الدولة ما زالت تدعم تكلفة السولار للمخابز.

وأضاف غراب أن المخابز تقوم بإنتاج نحو 275 مليون رغيف يومياً، وذلك لنحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية .

وكانت قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 ، حيث تم تعديل أسعار البنزين ومنتجاته بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا.

وجاءت الأسعار الجديدة بحسب القرار كالآتى: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.