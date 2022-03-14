بعد تحذيرات «الزراعة».. تعرف على أضرار تخزين البيض في المنازل لفترات طويلة

تحذيرات عديدة أطلقتها وزارة الزراعة للمواطنين، لمنع تخزين البيض داخل المنازل لفترات طويلة، خوفا عليهم من الأضرار الناتجة عن تلك العملية. وأوضحت الوزارة أن حفظ البيض يتسبب في إصابة المواطنين بأمراض عديدة إذا لم يتم اتباع بعض الإجراءات التي يجب…

تحذيرات عديدة أطلقتها وزارة الزراعة للمواطنين، لمنع تخزين البيض داخل المنازل لفترات طويلة، خوفا عليهم من الأضرار الناتجة عن تلك العملية.

وأوضحت الوزارة أن حفظ البيض يتسبب في إصابة المواطنين بأمراض عديدة إذا لم يتم اتباع بعض الإجراءات التي يجب فعلها أثناء غسيله.

«المال» تستعرض في هذا التقرير، المدة الزمنية المقررة لحفظ البيض داخل المنازل، والأضرار الناتجة عن تخزينه.

كشف الدكتور محمد عفيفي، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، عن الأضرار الناتجة بسبب تخزين البيض داخل البيوت لفترات طويلة، مؤكدًا أن هناك عدة عوامل تتسبب في أمراض للمواطنين في حالة عدم اتباعها، خاصة أساليب تخزين البيض في البيوت.

وأضاف عفيفي لـ«المال»، أن تخزين البيض لفترات طويلة يفسده، وفي حالة عدم غسله قد يُسبب التسمم للمواطنين، نظرًا لوجود مادة «السالمونيلا» على القشرة الخارجية له، وتُفسد هذه المادة البيض عن طريق التخزين، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم غسيله بماء وبعد ذلك يتم غسل اليدين لعدم الإصابة بمادة «السالمونيلا» ونقلها من خارج القشرة إلى داخلها.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم غسل البيض ووضعه داخل الثلاجة، مؤكدًا أن هناك عدة أطعمة لا يجوز إعادة تسخينها مرة أخرى، وهي: «البيض، والدجاج، والسبانخ، والأرز»، وذلك لتفادي الأضرار الصحية الناتجة عن تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بالقاهرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حذرت من مخاطر تعرض البيض إلى التعفن؛ إذ تقل جودته بالتدريج مع مرور الوقت والتخزين لفترة طويلة في الثلاجة؛ بسبب زيادة حجم الجيب الهوائي الموجود داخل البيضة وزيادة رقة بياض البيض، وقد يتطور الأمر ليبدأ في التعفن بسبب البكتيريا.

من جهته، علق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، على تحذير وزارة الزراعة بعدم تخزين البيض داخل المنازل لفترات طويلة، مؤكدًا أن الغرض من هذا التحذير هو عدم تزاحم المواطنين على شراء البيض وتخزينه داخل البيوت ما يتسبب في ارتفاع أسعاره على المواطنين.

وأضاف الزيني خلال تصريحاته لـ«المال»، أن المدة المقررة لتخزين البيض 21 يوما داخل الثلاجة، ومن الممكن أن تزيد هذه المدة لكن ترجع إلى طريقة الحفظ، لافتا إلى أن سعره ارتفع داخل الأسواق المصرية قبل أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من البيض 13.5 مليار بيضة سنويا، وهذا يكفي احتياجاتنا ولم نستورد منذ أكثر من 20 عاما.