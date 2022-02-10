بعد تحديات دامت لسنوات .. وزير البترول يستعرض تطور قطاع الغاز الطبيعى فى مصر

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تزايد الدور الذى يلعبه قطاع الغاز الطبيعى في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصرى .

وأوضح أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلى و زيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابى على الاقتصاد المصرى علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية.

ولفت وزير البترول الى ان الغاز الطبيعى اسهم كذلك في تنامى الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة .

وأضاف الملا خلال ترأسه اعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2022/2023 ان التطور الذى لحق بقطاع الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجاً لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوى فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتي كان لها دوراً مهماً في تنامى هذا القطاع .

أشار الى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز و تشغيل مصانع اسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط واعادته للتشغيل مما أدى الى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعى والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار

.وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعى يشهد حالياً تطوراً في كافة انشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين علاوة على النواحى المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة .

وقال وزير البترول أن هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة و تم توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات ، مؤكدا ان الطموحات من هذا القطاع كبيرة وان الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبى تلك الطموحات .

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