بعد «تحت تهديد السلاح».. الرداد يعود للسينما بـ «بلوموندو»

يعود النجم حسن الرداد للسينما الفترة القادمة بفيلم سينمائي جديد ” بلوموندو” بعد آخر عمل سينمائي قدمه للجمهور ” تحت تهديد السلاح” تأليف أيمن بهجت قمر وحقق الفيلم نجاحا كبيرا .

ويتعاون حسن الرداد في فيلمه الجديد ” بلوموندو” مع المنتج سامر المحضر ، وسيقوم بتصوير المشاهد الأولى له خلال أيام قليلة اخراج ياسر سامي .

وفي سياق متصل سوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المقرر أن يضم الفيلم بجانب حسن الرداد عدد كبير من النجوم، كما بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات أماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة.

الفيلم بطولة النجم حسن الرداد، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي واخراج ياسر سامي وإنتاج شركة رويال صن سامر المحضر، ومن المقرر عرض الفيلم في صيف 2023.