بعد تجديد الثقة.. القصير يطالب قيادات وزارة الزراعة ببذل قصارى جهدهم

أعرب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى بكل السبل لرفع شأن هذا الوطن.

وأكد وزير الزراعة أن تجديد ثقة القيادة السياسية تضع على عاتقه مسئولية كبيرة، مطالبا قيادات الوزارة ببذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن الجميع شركاء في النجاح وأن الثماني سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في المجال الزراعي بدعم كبير من الرئيس السيسي.

كان مجلس النواب قد جدد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم وأقر تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية.