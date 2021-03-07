بعد تجديدات يناير.. الآمال الكبيرة لمعيدى التأمين تقل

لاحظ المحللون في وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف العالمية S&P ” أن معيدي التأمين يشعرون أنهم لم يستفيدوا بالكامل من نتائجهم ، على الرغم من مكاسب تسعير إعادة التأمين العالمية من تجديدات شهر يناير الماضى.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف العالمية أنه على الرغم من أن موسم التجديد لهذا العام بدأ بآمال كبيرة ،

مع قيام العديد من شركات إعادة التأمين بجمع رأس مالها حديثًا ، إلا أن الزيادات في الأسعار كانت أقل من التوقعات ، مما قلل من أملهم في بداية قوية لعام 2021.

الشركات فى حاجة الى ربحية تعوض النقض فى دخل الإستثمار

وأشارت الى أنه بالرغم من أن اتجاهات تسعير إعادة التأمين إيجابية ، إلا أن تشديد الشروط والأحكام مهم أيضًا ، مع زيادة التركيز على الأمراض المعدية والاستبعاد الصامت عبر الإنترنت.

وأوضحت أن شركات إعادة التأمين إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى هوامش الاكتتاب الفنية من أجل تعويض النقص في دخل الاستثمار ، وخسائر الكوارث الطبيعية المرتفعة ، والمطالبات الوبائية الإضافية،ـ والتي تعتقد ستاندرد آند بورز أنها ستحمل بشكل جماعي زخم تسعير إعادة التأمين الإيجابي طوال هذا العام.

زيادات واضحة فى أسعار الإعادة لكنها غير كافية

واعتبرت ستاندرد ان بورز بشكل عام أن أسعار إعادة التأمين على الممتلكات والمصابين شهدت زيادة خلال العام الماضي وخلال عمليات التجديد في شهر يناير لهذا العام ، مما يشير إلى استقرار السوق ، ولكن ليس سوقًا صعبًا. كانت زيادات الأسعار أقل مما كان يأمله معيدي التأمين.

بينما دفعت شركات إعادة التأمين لتحسين الشروط والأحكام ، استجابت الجهات المتنازعة من خلال الاحتفاظ بالمزيد من المخاطر ، لأن العديد منهم اعتقدوا أن مخاطر التأمين الأولية ربما وصلت إلى معدل كفاية.

خسائر فادحة لمعيدى التامين 2020

وبشكل عام ، لم تؤدِ تجديدات يناير 2021 التي طال انتظارها إلى تحقيق الزيادات الكبيرة في الأسعار التي كان يأملها معيدو التأمين.

تركزت الزيادات في الأسعار في خطوط الأعمال التي تأثرت بالخسارة والتي كانت في أمس الحاجة إليها بينما ارتفعت الخطوط الخالية من الخسائر بنسبة أقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه قطاع إعادة التأمين العالمي خسارة فادحة لكارثة أخرى في عام 2020 ، مع العبء الإضافي لوباء عالمي.