بعد تجاوز الجرام 3000 جنيه.. منصات لبيع المجوهرات تعلن وقف إعلان أسعار الذهب

أعلن عدد من منصات بيع المجوهرات توقفها عن الإعلان على أسعار الذهب في مصر بعد ما وصفتها بفوضي التسعير داخل سوق الصاغة اليوم الخميس 27-4-2023.

سعر الذهب

وكشفت منصة آي صاغة ، عن أن أسعار الذهب في مصر تجاوزت حاجز 2650 جنيها للجرام عيار 21 الاكثر رواجا ومبيعا غير شامل المصنعية ، وتجاوز عيار 24 حاجز 3000 جنيها للجرام ليسجل 3050 جنيها في منتصف التداولات

واضافت المنصة عبر صفحتها ، ان التوقف ياتي بعد سيطرة الفوضي على سوق الذهب في مصر ، وانها ستعاود نشر الأسعار لاحقا حين عودة استقرار السوق والأسعار.

وأشارت الى ان الاسعار الحالية غير مبررة ومبالغ فيها بشكل قوي ، لاسيما وانه لا يوجد مبرر لتلك القفزات مع استقرار الاوقية عالميا وسعر الدولار امام الجنيه.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان هناك اقبال كبير من المواطنين على شراء الذهب بالتزامن مع نقص المعروض في الأسواق.

وأشار نجيب في تصريحات ل” المال” ان الزيادات تحوطيه ولكنها بشكل مبالغ ، موضحا ان سعر الجنيه الذهب قفز بقوة ليسجل نحو 21200 جنيها في سوق الصاغة ، موضحا ان هناك فوضي في السوق حاليا.