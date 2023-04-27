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بعد تجاوز الجرام 3000 جنيه.. منصات لبيع المجوهرات تعلن وقف إعلان أسعار الذهب

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عيار 21 يتجاوز 2650 جنيها

بعد تجاوز الجرام 3000 جنيه.. منصات لبيع المجوهرات تعلن وقف إعلان أسعار الذهب
عمر سالم

عمر سالم

5:18 م, الخميس, 27 أبريل 23

أعلن عدد من منصات بيع المجوهرات توقفها عن الإعلان على أسعار الذهب في مصر بعد ما وصفتها بفوضي التسعير داخل سوق الصاغة اليوم الخميس 27-4-2023.

الذهب
سعر الذهب

وكشفت منصة آي صاغة ، عن أن أسعار الذهب في مصر تجاوزت حاجز 2650 جنيها للجرام عيار 21 الاكثر رواجا ومبيعا غير شامل المصنعية ، وتجاوز عيار 24 حاجز 3000 جنيها للجرام ليسجل 3050 جنيها في منتصف التداولات

واضافت المنصة عبر صفحتها ، ان التوقف ياتي بعد سيطرة الفوضي على سوق الذهب في مصر ، وانها ستعاود نشر الأسعار لاحقا حين عودة استقرار السوق والأسعار.

وأشارت الى ان الاسعار الحالية غير مبررة ومبالغ فيها بشكل قوي ، لاسيما وانه لا يوجد مبرر لتلك القفزات مع استقرار الاوقية عالميا وسعر الدولار امام الجنيه.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان هناك اقبال كبير من المواطنين على شراء الذهب بالتزامن مع نقص المعروض في الأسواق.

وأشار  نجيب في تصريحات ل” المال” ان الزيادات تحوطيه  ولكنها بشكل مبالغ ، موضحا ان سعر الجنيه الذهب قفز بقوة ليسجل نحو 21200 جنيها في سوق الصاغة ، موضحا ان هناك فوضي في السوق حاليا.

عمر سالم

عمر سالم

5:18 م, الخميس, 27 أبريل 23