بعد تجاوز أزمته الصحية الأخيرة ... هاني شاكر يحيي حفلين في لبنان

يسافر المطرب الكبير هاني شاكر الساعات القادمة للبنان لاحياء حفلين غنائين كبيرين الأيام القادمة بها ، يومي 13 و14 يوليو الجاري ، وتأتي هذه الحفلات ضمن الحفلات الغنائية التي تقام بلبنان بموسم الصيف الحالي .

حيث يأتي هذين الحفلين لهاني شاكر بعد أزمته الصحية الأخيرة ، التي تعرض لها مؤخرا وأدت لاجرائه عملية جراحية بالمنظار في أحد المستشفيات بالقاهرة ، نظرا لتعرضه لآلام شديدة بالقاولون العصبي له .

من ناحية أخرى يطرح هاني شاكر أغنية جديدة للجمهور الفترة المقبلة ، ويتعاون فيها مع الشاعر بهاء الدين محمد والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل ، وتأتي بعد طرحه آخر أغنياته ” فرق في الاحساس ” ألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي خالد نبيل .