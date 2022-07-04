بعد تتويجها بميداليتين ذهبيتين .. وزير الشباب والرياضة يستقبل بسنت حميدة (صور)

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبة المنتخب الوطني بسنت حميدة، بعد تتويجها بميداليتين ذهبيتين في منافسات العاب القوي، و بطل رمي الرمح إيهاب عبد الرحمن، بعد حصوله على الميدالية الفضية بدورة العاب البحر المتوسط والتي تستضيفها الجزائر في نسختها رقم 19.

وأثنى وزير الرياضة على إنجاز بسنت حميدة التاريخي ، موضحًا أن هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ منافسات ألعاب القوى المصرية، و أن مصر تدخل العديد من المنافسات التي لم تشهد تواجد بها، وأن تنافس عليها وتتفوق بها فهذا أمر يستحق الفخر.

وأشار صبحى إلى أن الدولة المصرية تساند جميع ابطالها الرياضيين وتقف خلفهم في سبيل تحقيق افضل النتائج والفوز بالميداليات في البطولات المختلفة.

وأوضح أن دورة ألعاب البحر المتوسط تعتبر استعدادا قويا للمنافسة بقوة في الاولمبياد القادمة، وأن الوزارة تساهم في تخريج جيل جديد من الرياضيين ليكونوا قوام المنتخب في المستقبل من خلال المشروع القومى للموهبة والبطل والأولمبي.

كما لفت وزير الرياضة إلى ن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي ترعاه الوزارة وتشرف عليه، بدأ يؤتي بثماره في البطولات المختلفة حيث تمكن لاعبوه من حصد الميداليات ويستمر البرنامج فى تخريج لاعبين اخرين ليكونوا نواة قوية تدعم المنتخب.

واستطاعت بسنت إحراز الميدالية الذهبية الاولي لها في منافسات 100 متر عدو، بعد ان انهت السباق في زمن قدره 11,10 ثانية، واقتنصت الميدالية الذهبية الثانية لها، في منافسات 200 متر عدو، بعد ان حققت زمن قدره 22.47 ثانية، لتحطم بسنت الرقم القياسي السابق في سباق 200 متر عدو بدورة العاب البحر المتوسط، والذي كان مسجلا بإسم الفرنسية كريستين ارون، في عام 1997 بباري.

كما توج إيهاب عبد الرحمن بالميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح بعدما حقق مسافة قدرها 78.51 متر.

وبلغ رصيد الميداليات التى حصل عليها أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى مدينة وهران بالجزائر إلى 43 ميدالية متنوعة، منها 11 ميدالية ذهبية و 14 فضية و 18 برونزية حتى اليوم 3 يوليو لتصل مصر إلى المركز السابع فى الترتيب العام للدورة وما زالت الفرصة متاحة أمام لاعبى بعثة منتخب مصر لحصد مزيد من الميداليات خلال اليومين المتبقين من المنافسات.