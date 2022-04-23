أكدت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند “‭BB‬” مع نظرة مستقبلية مستقرة، غداة تأكيد «فيتش» لتصنيف ائتماني مماثل.

جاء ذلك بحسب ما نقله موقع فضائية العربية عن وكالة رويترز، السبت

وقالت إن ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر عند “‭BB‬” مع نظرة مستقبلية مستقرة،

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أكدت الخميس، تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.

من جهة أخرى، توقعت “فيتش” نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.

ولفتت الوكالة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.