بعد تأكيد إثيوبيا رغبتها في اتفاق غير ملزم.. الاتحاد الأفريقي يصدر بيانًا بشأن «سد النهضة»

بعدما ذكرت الحكومة الإثيوبية إنها لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة،

وجّه الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، دعوة إلى مصر والسودان وأثيوبيا للعمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل “سد النهضة”، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن “مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث”.

وأوضح أن “(التقرير) يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة”.

إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة : لا نريد اتفاقًا ملزمًا يكبلنا ويقيدنا

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، عدم رغبتها في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة، رغم إعلان الاتحاد الأفريقي استمرار المباحثات حول السد الإثيوبي بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية، بحسب سبوتنك الروسي.

وأشار مفتي إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، فقط اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

وأضاف أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، ومازال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدا من التفاوض.

وقال المتحدث إن بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك انطلاقا من موسم الأمطار الغزير الذي تشهده هذه الأيام، لكنها تفضل تمديد المدة إلى سبع سنوات حرصا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.