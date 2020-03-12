بعد تأجيل «سيتي سكيب».. «التطوير العقارى»: الشركات ستستمر في العروض

يتجه المطورون إلى إبرام أوكازيون عقارى لعروض شركات التطوير العقاري من خصومات التى كانت ستطرح خلال معرض سيتي سكيب .

أطلقت غرفة المطورين مبادرة لدعم القطاع العقاري بعد تأجيل معرض سيتي سكيب مع تطورات مواجهة فيروس كورونا .

من جانبه، قال المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى ، ورئيس شركة ماونتن فيو، إن الشركات العقارية يعتزمون الاستمرار بالحملات الإعلانية التى أطلقوها خلال الشهر الحالى.

وأوضح أن جميع الحملات كانت تستهدف فى المقام الأول للمشاركة فى معرض سيتى سكيب الذي تم إلغاؤه رسميا صباح الأربعاء من قبل الشركة المنظمة ووفقا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا .

ونوه إلى مبادرة أطلقها المهندس طارق شكري بالغرف التجارية ومشاركة المطورين الأعضاء للحفاظ على عروض الشركات، مؤكدا أن قاعدة كبيرة من عملاء القطاع العقاري تترقب سنويا وبالأخص خلال شهر مارس موعد الخصومات والعروض دون النظر لإقامة أى فاعليات.

وأعلن عمرو سليمان، أن المتغيرات الراهنة تتمحور لصالح القطاع العقارى خاصا أنه يعد الملاذ الآمن للعملاء.

ولفت إلى أن قدرة الشركات العقارية بالتعامل مع تلك المتغيرات بمرونة والحفاظ على نشاطها وقراءتها للسوق ودعم السوق وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصرى.