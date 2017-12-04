بعد تأجيل المدارس اليابانية .. التعليم تسعى لتطبيق التجربة الفنلندية

طارق شوقى فى هلسنكى خلال الربع الأول من 2018 ويعقد مناقشات مع نظيره الفنلندى

نائب وزير التعليم : ورشة عمل لوضع أبرز النتائج وكيفية الاستفادة منها وسبل مواجهة تحديات العملية التعليمية

ياسر شوقى: مناقشات مع اتحاد الصناعات المصرية للاستفادة من تجربة التعليم الفنى





سمر السيد



تسعى لوزارة التعليم لتطبيق التجربة الفنلندية بعد نحو شهرين من تعطيل نظيرتها اليابانية



وكانت وزارة التعليم قررت في أكتوبر الماضي تأجيل افتتاح المدارس اليابانية لأسباب لم تعلنها، وهي التجربة التي اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيقها في مصر خلال زيارته إلى طوكيو العام الماضي من خلال افتتاح 100 مدرسة تطبق النظام الدراسي الياباني



واستعرض مجموعة من الخبراء الفنلنديين اليوم الاثنين رغبتهم لنقل خبرتهم فى تطوير نظام التعليم لمصر بالمراحل المختلفة بدءاً من الأساسى حتى الجامعي، فى خطوة تأتى لتعزيز الخطوات التى تنفذها الحكومة حالياً لتطوير العملية التعليمية.



وقالت السفيرة الفنلندية بالقاهرة لاورا كانسيكاس ، فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة اليوم تحت عنوان ” سر تميز التعليم الفنلندى” ، أن انعقاد مؤتمر اليوم يأتى لتحديد الاحتياجات المصرية وما الذى يمكن أن يقدمه خبراء بلادها لمصر من أفكار وأطروحات تحول بعد ذلك إلى مشروعات ملموسة.



وأضافت أن الاتفاقية التى وقعتها الجامعة المصرية الصينية اليوم مع إحدى الجامعات الفنلندية كانت أول مشروع ملموس تمخض عن هذا التعاون.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لا توجد أى مشروعات أو برامج أخرى تم الاتفاق عليها .



وخلال المؤتمر تم التوقيع على اتفاق التعاون بين المركز الدولى للتدريب والجودة والجامعة المصرية الصينية وإحدى الجامعات الفنلندية لتقديم شهادة MBA للجامعة المصرية المصرية ويقوم عليها أساتذة ومتخصصون من كلتا البلدين.



يشار إلى أن الجامعة الصينية بدأت عملها العام الماضى من خلال كليات الهندسة والعلاج الطبيعى والتجارة الدولية ، وتخطط العام المقبل لافتتاح كلية لتدريس علوم الصيدلية ، فيما تتبقى 4 كليات من المخطط افتتاحها كمرحلة ثانية فى الفترة المقبلة وتتضمن كليات الطب وطب الأسنان والتربية .



** زيارة مرتقبة



وتوقعت كانسيكاس فى تصريحات لـ”المال” على هامش المؤتمر ، زيارة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لفنلندا فى الربع الأول من العام المقبل 2018 ، للتعرف على التجربة الفنلندية فى التعليم وعقد مباحثات ثنائية مع نظيره الفنلندى حول هذا الإطار.



وأضافت أن المنظومة الفنلندية فى التعليم تقوم على المساواة فى الفرص واحترام الخلفيات اللغوية والاجتماعية للطلاب.

وأشارت إلى أن حكومة بلادها تمول نحو 64% من إجمالى مراحل التعليم العالى وهذا يتيح للجامعات إجراء معايير القبول بسهولة لجميع الملتحقين.



وتابعت أن بلادها تتبع نهجاً متطوراً فى نظام التعليم يعتمد على تغيير الطريقة التى يفكر بها المعلمين لتكون أكثر نقدية وتحليلة ومواكبة للتقدم الحاصل فى القرن الـ21 علاوةً على بناء صروح تعليمية متخصصة فى التكنولوجيا والهندسة وتقديم دورات متعددة للطلاب لتنمية مهاراتهم.



ولفتت إلى أن فنلندا تحتل مرتبة متقدمة فى نظام التعليم المتطور على مستوى العالم ، وفقاً لآخرالتقارير الصادرة عن البنك الدولى ، مشيرةً إلى أن مشاركة خبراء فنلنديين فى المؤتمر يهدف لنقل رؤيتهم الواضحة عن التعليم و كيفية تمكين الشباب المتعلمين من مواجهة أى تحديات المستقبل وفى سياق تعزيز الحوار بين الجميع فى ظل الاستقطاب السياسى القائم حالياً .



وفى سياق آخر ، أكدت أن بلادها تحتفل حالياً بمناسبة الذكرى المئوية للاستقلال وتحقيق التقدم عبر الانتقال من الاقتصاد الزراعى لآخر متقدم معتمد على جودة التعليم.



** تطوير مرتقب



قال ياسر محمد عبد العزيز ، نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوزير طارق شوقى سيزور فنلندا قريباً فى إطار خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال الاستفادة من التجارب الدولية.

وأكد أن هلسنكى كان لها تجربة متميزة فى الارتقاء بمنظومتها التعليمية، ومن المقرر أيضاً أن يزور خبراء فنلنديين المدارس المصرية أيضاً.

وأضاف أنه سيتم عقد ورشة عمل عقب المؤتمر لوضع أبرز النتائج التى توصل إليها وكيفية الاستفادة منها فى جميع المراحل التعليمية بدءاً من الأساسى حتى الجامعات ، وسبل مواجهة تحديات العملية التعليمية بمصر.





** انخراط الأصدقاء



وقال الدكتور عصام خميس ، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي ، إن الحكومة بدأت منذ الألفية الثالثة اتباع نهجا جديدا فى التعليم يقوم على الانخراط مع عدد من الدول الصديقة للاستفادة من خبراتهم التعليمية.

وأشار إلى أن ذلك بدأ بصيغة التعاون المشترك التى تمت مع ألمانيا ثم الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبى والصين واليابان وتضمنت تلك الأطر التعاونية أنشطة ضخمة استفاد منها البحث العلمى بمصر.



وأضاف أن التعاون المشترك بين مصر و البلدان الأخرى تضمن سلسلة من الأنشطة التطبيقية ، وامتدادا ً لهذا النهج فمن المقرر المضى فى حوارات ثنائية مع فنلندا للاستفادة من نظامها التعليمى خاصةً وأنها جاءت فى صدارة الدول المقدمة للخدمات التعليمية وفقا لأخر تقارير التنافسية العالمى.



وأكد أن فنلندا تبدى رغبة حقيقية فى عرض خبراتها لتطوير التعليم بمصر ، وقد تمت مناقشة ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير الخارجية الفنلندى تيمو سوينى فى اجتماع انعقد على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ أوائل شهر نوفمبر الماضى.

** استراتيجية 2030



ولفت إلى أن وزارة التعليم لديها استراتيجية وطنية لتطوير التعليم بحلول عام 2030 ترتبط ارتياطاً كلياً بالرؤية للتنمية المستدامة لعام 2030 لتخريج أجيال من الباحثنن مع إقامة مؤسسات أهلية وخاصة وحكومية متميزة والمضى قدماً فى برامج تخدم سوق العمل وزيادة أعداد الكليات التكنولوجية ورفع أعداد بعثات التخصصات النادرة والتوسع فى التعاون والتوأمة مع الجامعات الأخرى.



وأشار إلى أن مصر بها 50 جامعة حكومية وخاصة وجامعة الأزهر و3 أكاديميات و45 كلية تكنولوجية ، كما يبلغ عدد الطلاب المسجلين بالتعليم الجامعى نحو 2.7 مليون طالب.



ولفت إلى أن مصر تمتلك الخبرة اللازمة والبنية التحتية الجيدة لتطوير نظام التعليم عن بعد علاوةً على رصيدها الكبير من المعامل المركزية وشبكات المعلومات ومصادر المعرفة وأحدثها هو بيت المعرفة المصرى الذى يعتبر أبرز مصادر الحصول على المعلومات ، مضيفاً أن ذلك الحدث هو خطوة طيبة على طريق التعاون المشترك .



** التبادل المنتظر



وتساءل الدكتور سعيد صادق ، المستشار الإعلامى والثقافى بالسفارة الفنلندية بالقاهرة ، عن التوقيت التى يمكن لجامعات مصرية افتتاح فروع لها فى القارة الأوروبية أسوة ببعض الدول الأخرى كسنغافورة ، مشيراً إلى أن مصر كانت من أحد القبلات التى يلجأ إليها طلاب الخليج العربي للدراسة فى جامعاتها المختلفة وهو أمر لم يعد يحدث حالياً بنفس درجة التنافسية السابقة .



وتابع : هل ستستمر الجامعات فى اتباع نفس الطريقة التعليمية القديمة والتى تغيرت فى ظل التقدم التكنولوجى الحالى وبروز مواقع التواصل الاجتماعى لتصبح من أهم وسائل الحصول على المعلومة ، مشيراً إلى أنه كان قد طرح تساؤلاً على عدد من الطلاب حول الوسيلة التى علموا بها حادث مسجد الروضة الإرهابى وكانت هى مواقع التواصل وليس النشرات الإخبارية فى قنوات الراديو أو التلفاز.



وتابع : ما يعنينا فى المستقبل هو خلق أجيال من المتعلمين القادرن على الحصول على وظائف حقيقية .



** خطوات نحو فلندا



وقال الملحق التجارى لدى السفارة الفنلندية بالقاهرة ، ياسر شوقى ،أن مؤتمر اليوم لا يعتبر الأول من نوعه لمناقشة نقل التجربة الفنلندية فى التعليم لمصر ، بل سبقه مؤتمر فى عام 2015 ، مشيراً إلى أن المؤتمر السابق لم تحول مناقشاته لنتائج فعلية.



وأكد على أهمية قيام وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالمى بوضع مقترحات عن الجوانب التى تحتاج التطوير يتم مناقشتها مع الجانب الفنلندى كوسيلة لخروج مؤتمر اليوم بنتائج تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف أن السفارة تناقشت فى وقت سابق مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى وكان من المقرر أن يزور هلسنكى نوفمبر الماضى ، إلا أنه تم تاجيل الزيارة غير أن هناك محادثات حالية لتحديد موعد آخر للزيارة فى العام الجديد 2018 .



ولفت إلى أن فنلندا متميزة فى جميع مراحل التعليم فمثلاً جامعة هلسنكى تحتل المرتبة الـ30 على مستوى العالم ، وهو أمر من الممكن أن تستفيد منه مصر ، علاوةً على قطاع التعليم الفنى خاصة وأن مصر تشهد ازدهار قائم فى إنشاء المناطق الصناعية حالياً.

وأشار إلى أن السفارة تحدثت فى وقت سابق مع اتحاد الصناعات المصرية للتعاون فى هذا الإطار.

