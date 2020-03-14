بعد تأجيل الدراسة.. «ديجيتال بلانتس» تطرح خدمة للتواصل بين المعلم و 24 طالبا أونلاين

قررت شىركة ديجيتال بلانتس للحلول توفير خدمة Web Meeting والتي تتيح للمعلم الالتقاء بعدد ٢٤ طالبا اونلاين في نفس الوقت Online بالمجان .

وقالت الشركة إن الخدمة متاحة بخصم 20% في حال زيادة عدد الطلاب عن ذلك.

ويأتي إعلان الشركة بعد قرار الحكومة السبت تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين تنتهي أواخر مارس الجاري منعا لنفسي فيروس كورونا المميت بين الطلاب

وأكد أحمد حنفي مدير الشركة لـ”المال” أن الخدمة تغطي كافة المراحل التعليمية من الابتدائية وحتي الثانوية العامة، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني يتم تحميله علي أجهزة اللاب توب أو الهواتف المحمولة تعتمد علي تبادل الأسئلة والمناقشات بين الطلاب والمدرسين أونلاين باستخدام تكنولوجيا الفيديو .

وأوضح أن الشركة تتولي أيضا تدريب الدرس علي تقديم المحتوي التفاعلي للطلاب داخل المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، لافتا إلى أنه يتم تسجيل المواد الدراسية في صورة مقاطع فيديو بما يتيح إمكانية المشاهدة أو إعادتها في أي وقت.

يذكر أنّ «ديجيتال بلانتس»، هي الشريك المتميز للمصرية للاتصالات WE، تعد واحدة من أفضل مزود لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالية الجودة.