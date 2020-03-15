بعد تأجيل الدراسة.. «الاتصالات» تعقد اجتماعا مع شركات المحمول لتفعيل التعليم الإلكترونى

كشف مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول عن عقد وزارة الاتصالات اجتماعا مع ممثلي شركات المحمول الأربع بمقر الوزارة ، لمعرفة استعداداتها الفنية وعروض خدمات الإنترنت المقدمة للطلاب بعد قرار الحكومة أمس تعليق الدراسة لمدة أسبوعين .

وقال مصدر لـ ” المال ” إن الاجتماع مازال مستمرا حتى الآن وسيتم مناقشة كل أوجه الدعم الفنى المقدمة من شركات المحمول إلى وزارة التربية والتعليم لتفعيل تكنولوجيا التعليم الإلكتروني عن بعد .

وكان طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن فى تصريحات أمس أن وزير الاتصالات أخبره بأن شركات الاتصالات أخبرته موافقتها على الدخول على مواقع التعليم على شبكة الإنترنت دول تأثر باقات المحمول للمساعدة على العملية التعليمة بعد إعلان الحكومة وقف الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : إحنا مهتمين بالتعليم بجد وده وسنعمل على تيسير التلعيم للطلاب فى البيوت من خلال المواقع التعليمية وبنك المعرفة .

وأكد شوقى أن الوزارة ستعمل على السيطرة على الوباء من خلال تعقيم الفصول والمراحيض المدرسية من خلال فرق محترفة لعدم نقل العدوى بين الطلاب بعد عودتهم.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل كفريق ، ولا أحد يتخذ قرارا فرديا ، مضيفا أنه سيتم الاتفاق مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب على بنك المعرفة مجانا ، والتصفح على المواقع التعليمية لن يتم محاسبة الطالب عليها وسيقدم مجانا له حتى يساعده فى المذاكرة.