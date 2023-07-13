بعد بيع الأرز التمويني بالسوق الحرة.. سؤال في «النواب» حول آليات تفعيل الأجهزة الرقابية

توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب الغياب الواضح للأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، ما يدفع ضعاف النفوس والجشِعين من التجار لاستغلال المواطنين.

وأشار النائب، في سؤاله، إلى أزمة الأرز المستمرة، وقيام البعض ببيع الأرز التمويني بالسعر الحر، بعد إفراغه من الأكياس، للحصول على فارق السعر بين السوق الحرة والسعر التمويني.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الأمر يتسبب، على سبيل المثال، في عدم وصول الأرز التمويني لعدد من المناطق، حيث إن بعض البلدان في الصعيد تحديدًا لا تجد الأرز بين المخصصات التموينية، قائلًا: “وفي المقابل ترتفع الأسعار في السوق الحرة حتى وصل سعر الكيلو لنحو 30 جنيهًا”.

وقال محمد زين الدين: هذه التجاوزات تتم وسط غياب واضح للرقابة، وهو ما يترتب عليه مشكلات كبيرة للمواطنين، على الرغم من تحملهم قرارات الإصلاح الاقتصادي، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وتابع النائب: “لا يتوقف الأمر عند وزارة التموين فقط أو سلعة الأرز، لكن غياب الرقابة في أغلب القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها يدفع ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين أسوأ استغلال، وهو ما يؤدي في النهاية إلى حالة من الاحتقان في الشارع”.

وتساءل زين الدين عن خطة الحكومة لتفعيل كل الأجهزة والأدوات الرقابية في جميع مؤسسات الدولة، مطالبًا بكشف آليات متابعة تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل.