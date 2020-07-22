بعد بيان تكنولوجيا المعلومات عن مبادرة مستقبل رقمي .. كريم غنيم : مستعدين للشراكة مع جميع الأطراف

أكد كريم غنيم ، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ، أن مبادرة مستقبل رقمي التي طرحها اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام جاءت في التوقيت الصحيح تماشيا مع اتجاهات الدولة لدعم التحول الرقمي للشركات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد والحاجة إلي تطوير أدوات الشركات وتجهيزها لمرحلة الرقمنة والشمول المالي.

جاء ذلك ردا على البيان الصادر اليوم الأربعاء عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات والذي أكدت خلاله أن المبادرة تستهدف مشاركة الكيانات العالمية المتخصصة في حلول التكنولوجيا دون المصرية وتهدد استثمارات نحو 200 شركة محلية. «تكنولوجيا المعلومات»: استبعاد تطبيقات الأعمال المحلية من «مستقبل رقمي» يهدد استثمارات 200 شركة مصرية

وأوضح غنيم قائلا لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لإنجاح هذه المبادرة الهامه ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيماننا بأن التعاون والتكاتف هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف وخدمة الشركات كما أن أساس المبادرة مفتوح لتعاون كل الأطراف، وتم بالفعل من قبل مخاطبة الغرفة بذلك والأمر ما زال مفتوحًا لأي وجه من أوجه التعاون.

وأضاف أن جميع القائمين على هذه المبادرة هم مصريون بدءا بالفكرة مرورا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام نهاية بالتنفيذ الفعلي، والذي ستقوم به شركات مصريه مما يعني أن الأمر يصب في مصلحة الشركات المصرية من بدايته إلى نهايته.