بعد بريطانيا.. هولنديون يشعلون النيران في أبراج الجيل الخامس للمحمول خوفا من كورونا

كشف موقع engadget لأخبار التكنولوجيا عن قيام متظاهرين هولنديين بإحراق عدد من أبراج المحمول الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس 5G ، نتيجة تخوفات متعلقة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني دولة بعد بريطانيا.

وبحسب صحيفة “التليجراف” الهولندية، فإن أبراج الجيل الخامس المملوكة لمشغلي شبكات المحمول في هولندا وهي (KPN) و (T-Mobile) و (VodafoneZiggo) تعرضت لهجوم.

وذكر التقرير أن عمليات الحرق المتعمدة شهدت وضع شعار مضاد لشبكات الجيل الخامس تم رسمه مكان الهجوم.

ويعتقد البعض أن شبكات الجيل الخامس مسئولة عن انتشار فيروس كورونا وأنه ينشط حول هذه الأبراج .



