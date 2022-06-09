بعد بريطانيا.. أسعار البنزين في أمريكا تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

قفزت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أمريكا، لتلحق بيريطانيا التي وصلت إلى محطة أسعار البنزين القياسية خلال هذا الأسبوع أيضا.

وتجاوز متوسط سعر البنزين في أمريكا حاجز 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق وفقا لما نقلته صحيفة “سيتل تايمز” الأمريكية عن خدمة GasBuddy التي تساعد السائقين في الولايات المتحدة على إيجاد أفضل عروض أسعار الوقود.

ورغم أن السعر هو الأعلى (رقميا) إلا أنه يظل أقل من السعر الحقيقي (الذي يأخذ التضخم في الاعتبار) والذي تم تسجيله في الولايات المتحدة في يوليو من عام 2008.

وآنذاك كان سعر جالون البنزين عند 4.11 دولار للجالون بما يساوي حوالي 5.40 دولار للجالون اليوم.

أعباء جديدة

ويعد السعر المرتفع الجديد للبنزين إضافة جديدة للأعباء التي يتحملها المستهلك في الولايات المتحدة، بعد أشهر من استنزاف محفظته في موجة تضخم هائلة ضربت عدة سلع ضرورية أخرى.

من جهتها، تقول جمعية السيارات الأمريكية إن متوسط ​​سعرا لبنزين على مستوى الولايات المتحدة اليوم الخميس كان 4.97 دولار للجالون ، بزيادة 25% عن الأسبوع الماضي فقط و1.90 دولار قبل عام.

وعلى مدار الأشهر الماضية، واصلت أسعار البنزين ارتفاعها في محطات الوقود متجاوزة حاجز 4 دولارات المسجل في أوائل مارس الماضي متتبعة أسعار النفط العالمية التي أخذت في الارتفاع قبل حتى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسجل البنزين أعلى متوسط ​​سعر في كاليفورنيا عند 6.40 دولار للجالون، بينما سجل العديد من الولايات الغربية الأخرى وإلينوي أعلى من 5.50 دولارات.

فيما جاء أدنى متوسط ​سعر للبنزين ​في ولاية جورجيا عند 4.41 دولار.

والأمريكيون ليسوا الوحيدين الذين يدفعون أكثر لملء خزانات وقودهم. إذ هذا الأسبوع ، سجلت أسعار البنزين في بريطانيا رقماً قياسياً بلغ 182.3 بنس (2.30 دولار) للتر، أو حوالي 8.80 دولار للجالون.