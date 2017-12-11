بعد بركات وتريكة .. بي بي سي تمنح صلاح لقب أفضل لاعب أفريقي

علي المصري توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، بجائزة أفضل لاعب إفريقي، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بعد تصويت شارك فيه عدد قياسي من المصوتين. وتفوق صلاح على زميله في صفوف الريدز، الدولي السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير امريك أوباميا

علي المصري توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، بجائزة أفضل لاعب إفريقي، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بعد تصويت شارك فيه عدد قياسي من المصوتين. وتفوق صلاح على زميله في صفوف الريدز، الدولي السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير امريك أوباميانج والغيني نابي كيتا والسنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور موزيس، وذلك بعد نجاحه في قيادة مصر إلى مونديال 2018، لأول مرة منذ 28 عامًا. وشارك “مومو” مباشرةً في 48 هدفًا في 55 مباراة في 2017 مع روما اﻹيطالي “فريقه السابق”، وليفربول “فريقه الحالي”، ومنتخب مصر، في كل البطولات، إذ سجل 34 هدفا، وصنع 14، وحصل على 3 ضربات جزاء. وقال صلاح “25 عاما”، للبي بي سي: “أنا سعيد جدا للفوز بهذه الجائزة”، وتابع: “فوزك بجائزة ما دائما يعد شعورا خاصا. تشعر وكأنك أنجزت شيئا مهما في تلك السنة، ولذا فأنا أشعر بغبطة كبيرة. وأود أن أفوز بالجائزة في العام المقبل أيضا”. يذكر أن محمد صلاح، الذي يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل 13 هدفا حتى الآن، حقق إنجازات كبيرة بالنسبة لبلده ولناديه، ففي أوائل عام 2017، كان ركيزة رئيسية للمنتخب المصري الذي حل ثانيا في بطولة الأمم الافريقية. وفي وقت لاحق من العام، لعب صلاح، المهاجم الذي يتمتع بسرعة كبيرة، دورا كبيرا في الأهداف السبعة التي أوصلت منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990، فقد ساعد في تسجيل هدفين وسجل خمسة أهداف بما فيها ضربة الجزاء ضد منتخب الكونغو في الوقت الضائع والتي ضمنت للفراعنة التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا في 2018. وقال صلاح الذي أصبح ثالث مصري يفوز بلقب بي بي سي منذ عام 2008: “أريد أن أصبح أفضل لاعب افريقي على الاطلاق، ولذا فأنا أعمل بجد وبلا كلل”، وأضاف: “أتبع دوما سبيلي الخاص، وأريد من كل المصريين أن يتبعوا سبيلي”. والجدير بالذكر أن تألق محمد صلاح في النوادي الأوروبية التي لعب فيها لم يكن أقل مستوى من تألقه في الدوري الإنجليزي، ففي الدوري الإيطالي، سجل صلاح 15 هدفا وساعد في تسجيل 11 هدفا آخر عندما ساعد فريق روما على تبوء المركز الثاني في السيري أ، وهو أفضل موقع تمكن الفريق من الوصول إليه في سبع سنوات. وبعد انضمامه إلى ليفربول، سجل صلاح 13 هدفا في المباريات الـ 16 الأولى التي شارك فيها في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال: “أود أن أشكر زملائي في ليفربول، كما كان لي موسم جيد مع روما ولذا يجب علي أن اشكر زملائي هناك ناهيك عن زملائي في المنتخب الوطني”. وأضاف “منذ جئت إلى هنا قلعة اﻷنفيلد، صممت على أن أعمل بجد وأن أثبت للجميع قدراتي الكروية. كنت تواقا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن تركته في تشيلسي، ولذا فأنا أشعر بسعادة بالغة”. يذكر أن صلاح تمكن من أن يضع بصمته بجدارة على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مقارنة بأدائه المتواضع مع نادي تشيلسي اللندني في موسم 2014-2015. في هذا الصدد، يقول مدرب ليفربول اﻷلماني يورجن كلوب “إنه شرف يستحقه عن جدارة”، وذلك أثناء حفل تسليم صلاح جائزة أفضل لاعب افريقي الذي أقيم في أكاديمية ليفربول في ميلوود. وأضاف المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند “أنا رجل محظوظ حقيقة، فقد اتيحت لي الفرصة للعمل مع لاعبين مميزين، ولذا فأنا سعيد للعمل مع محمد صلاح”. وقال كلوب “الأمر الرائع انه ما زال صغير العمر، ولديه فرصة كبيرة للتطور يمكننا العمل على استغلالها وهذا أمر متوقع. كان العمل معه متعة كبيرة صدقا”. وبفوزه بهذه الجائزة، أضاف صلاح اسمه إلى قائمة أساطير اللاعبين الأفارقة من أمثال ابيدي بيلي وجورج وياه وجاي جاي أوكوشا وديديه دروجبا الذين فازوا سابقا بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب افريقي. وقال صلاح – الذي يأتي بعد مواطنيه محمد بركات (2005) ومحمد أبو تريكه (2008) – بالفوز بجائزة بي بي سي “أنا سعيد جدا بمماثلتهم بالفوز بهذه الجائزة”.