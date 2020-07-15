بعد برتوكول محافظ البحيرة مع الشباب والرياضة.. استاد دمنهور ينتظر أول تطوير منذ 1962

استاد دمنهور الرياضي أحد أبرز المتنفسات الرياضية في البحرية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم لتنمية وتطوير كافة المؤسسات والصروح والأندية ومراكز الشباب بدائرة المحافظة، وبينها استاد دمنهور بإعتباره متنفس رئيسي للشباب لممارسة كافة الأنشطة الرياضية.

جاء ذلك خلال توقيع اللواء المحافظ لبروتوكول تطوير استاد دمنهور الرياضي مع وزارة الشباب والرياضة وشركة إستادات فى ضوء إهتمام الدولة بتطوير ١٥ استاد بعدد من محافظات الجمهورية، فى إطار التوجه والإهتمام بالأقاليم ودعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية وجعلها قادرة على تنظيم وإستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية وممارسة الأنشطة المختلفة به بما يلبى مطالب أهالى المحافظة .

الجدير بالذكر أن استاد دمنهور الرياضي لم يشهد أى أعمال تطوير أو إضافة منذ عام ١٩٦٢ وحتى الآن. أثناء توقيع بروتوكول تطوير إستاد دمنهور

ومن المقرر أن تتضمن أعمال التطوير إزالة المدرجات والأسوار الداخلية والخارجية ورفع كفاءة الملاعب وإنشاء حمامات سباحة وملاعب تنس وأسكواش وملاعب رياضية ونادى اجتماعى ومحلات بسور بأسوار الإستاد، وكذا تطوير الصالة المغطاة ومقرر الإنتهاء من تلك الأعمال خلال عام ونصف . تطوير إستاد دمنهور الرياضي وفقاً البروتوكول

ويأتي ذلك ضمن إهتمام الدولة بمدن الأقاليم وتنميتها رياضياً لدعم ورعاية الشباب وتوجيه طاقاتهم والإهتمام بمواهبهم وميولهم وإعدادهم كجيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والتقدم نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد، من خلال ما تقدمه المؤسسات الرياضية بإستثمار طاقة الشباب الجسدية والفكرية والنفسية، والعمل على غرس القيم والمبادئ والسوك القويم لديهم.