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بعد بدء المرحلة الثانية من التلقيح.. المغرب: 4 ملايين و258 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

6090 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية
المال - خاص 9:17 م, الجمعة, 19 مارس 21 9:17 م, الجمعة, 19 مارس 21

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 4258813 شخصًا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 6090 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مضيفة أن 2352348 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

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وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة فى اطار توسيع دائرة التلقيح.

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بقلم المال - خاص

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