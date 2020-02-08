ثقافة وفنون

بعد «بتستقوى».. سمية الخشاب تطرح أغنية «مانسيتش اللي فات» قريبا

تقوم سمية الخشاب حاليا بالتحضير لأكثر من عمل فني في السينما والتلفزيون؛ لتعود بهم للجمهور بعد فترة منذ "الحلال" الذي قدمته منذ سنوات.
أحمد حمدي 8:35 م, السبت, 8 فبراير 20 8:35 م, السبت, 8 فبراير 20

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علمت “المال” أن الفنانة سمية الخشاب قامت بتسجيل أغنية جديدة بعنوان “مانسيتش اللي فات”؛ لطرحها قريبا للجمهور، بعد تحقيق أغنيتها المصورة الأحدث “عربية أنا” نجاحا مؤخرا.

وتتعاون الخشاب في الأغنية الجديدة مع الشاعر الغنائي هاني صارو ، والملحن مدين والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام .

والأغنية التي سجلتها سمية الخشاب تتميز بطابع درامي عاطفي مثل الذي قدمته سابقا في أغنيتها “بتستقوى” ، والتي قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

من ناحية آخرى تقوم الخشاب حاليا بالتحضير لأكثر من عمل فني في السينما والتلفزيون؛ لتعود بهم للجمهور بعد فترة منذ “الحلال” الذي قدمته منذ سنوات.

يذكر أن آخر ظهور للخشاب كان في عزاء محمود ابا اليزيد مدير أعمال الفنان محمد منيرالذي أقيم مؤخرا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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بقلم أحمد حمدي

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