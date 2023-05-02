بعد انهيار فيرست ريبابليك.. خبير روسي: إفلاس البنوك الأمريكية سيستمر

حذر الخبير جاري كوروليف من موجة إفلاس في البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة، وقال إن البنوك الإقليمية الأمريكية لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف كوروليف في تصرحات لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأمريكية قد يؤدي إلى أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض.

ويرى كوروليف، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Sovereign Wealth Management، أن السلطات الأمريكية لن تتمكن من إيقاف مسلسل الانهيارات بشكل كامل.

وقال: “التضخم لا يزال يمثل خوفا كبيرا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وفي المجلس يخشون خفض أسعار الفائدة على المدى قصير الأجل”.

ووضعت السلطات المالية الأمريكية يدها على مصرف “فيرست ريبابليك”، ومن المتوقع أن يستحوذ عليه مصرف “جي بي مورجان” عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر.

وأصبح إفلاس “فيرست ريبابليك” ثاني أكبر انهيار بين البنوك الأمريكية، وبحسب تصنيف لوكالة “بلومبرج” فقد احتل “فيرست ريبابليك” المرتبة الثانية، وبلغت أصول البنك 229 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الأولى “واشنطن ميوتشوال” المنهار في 2008.

واللافت في تقرير وكالة “بلومبرج” أن ثلاثة من أكبر أربع حالات إفلاس لبنوك أمريكية حدثت في الشهرين الماضيين.