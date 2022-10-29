«بعد انهيار سقف حجرة».. إنقاذ شخص محتجز أسفل الأنقاض في الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الأسكندرية ، في إنقاذ شحص عقب احتجازة أسفل الأنقاض نتيجة انهيار سقف إحدى الحجرات عليه.

كان قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بالأسكندرية وتبين سقوط جزء من سقف إحدى الحجرات بالطابق الثاني علوي حتى الطابق الأرضي بالعقار محل الواقعة.

وأسفر عن احتجاز شخص “قاطن بشقة بالطابق الأرضي”، وقدمت قوات إدارة الحماية المدنية المساعدة اللازمة له، وإمداده بجهاز التنفس الخاص بسيارة الإطفاء وذلك أثناء تواجده أسفل الأنقاض، حتى تمكنت القوات من استخراجه، وتبين إصابتة بكسور وكدمات بالجسم.

وقد لاقى سرعة الاستجابة للبلاغ، وعملية الإنقاذ استحسان الأهالي بالمنطقة.