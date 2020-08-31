بعد انكماش حاد بسبب كورونا.. 10% نموًا في الاقتصاد الإسباني خلال الربع الثالث

قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، إن اقتصاد بلادها ينمو بوتيرة تفوق 10% منذ بداية الربع الثالث، بعد انخفاض قياسي في الربع الثاني، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان الاقتصاد الإسباني سجل انكماشًا 18.5% في الفترة بين أبريل حتى نهاية يونيو، مع توقف شبه كامل لكل الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية في معظم تلك الفترة.

وقالت كالبينو في منتدى اقتصادي في مدينة سانتاندير بشمال البلاد: “مع كل الإجراءات الاحترازية والتحوط يمكن أن نتوقع نموًا بأكثر من عشرة% في الربع الثالث من العام”.

ولإحياء الاقتصاد، تعتمد الحكومة الإسبانية على 140 مليار يورو من المنتظر أن تحصل عليها من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي، وحوالي نصف هذا المبلغ سيكون منحًا لا ترد.